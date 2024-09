A Sessão da Tarde desta quarta-feira (27) exibe o drama Dois Corações (2020). Com Jacob Elordi, Adan Canto e Tiera Skovbye no elenco, a trama acompanha dois casais com uma ligação oculta que irá aproximá-los de uma forma imprevisível. O filme de Lancel Hool será exibido às 15h20min, após a novela Cabocla, na RBS TV.