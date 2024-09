Michele Vaz Pradella: clichês desnecessários em "No Rancho Fundo"

A regra é clara: se um casal de novela troca alianças bem antes do final, é porque vai ter separação. É, o tal "felizes para sempre" só acontece mesmo no último capítulo. Foi o que aconteceu com Artur (Túlio Starling) e Quinota (Larissa Bocchino), protagonistas de No Rancho Fundo. A mocinha não perdoou o amado por ele ter escondido que Ariosto (Eduardo Moscovis) e Deodora (Débora Bloch) estão juntos, mesmo que a omissão tenha durado só alguns dias. A reação de Quinota foi um pouco exagerada, afinal, Artur estava indo ao encontro dela para contar a verdade quando foi sequestrado. Mas, com mais dois meses de novela pela frente, alguma coisa teria que acontecer para separar os pombinhos.