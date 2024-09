A missão do testamento de Frida Mancini (Arlete Salles) chega ao fim e, com isso, nos aproximamos do desfecho de Família é Tudo. A trama de Daniel Ortiz foi repleta de armações, triângulos amorosos, traições, humor e, é claro, confusões de sobra. Em um elenco entrosado, alguns nomes roubaram a cena, mesmo em personagens secundários. Confira!