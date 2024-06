Vilã em "Família É Tudo", Ana Hikari se derrete pela personagem: "Totalmente apaixonada pela Mila" 

Ana Hikari, no ar como a vilã Mila em Família É Tudo, foi a primeira atriz de origem asiática a protagonizar uma produção da Globo, Malhação — Viva a Diferença, em 2017. O sucesso na extinta novelinha adolescente, vencedora do prêmio de melhor série no Emmy Internacional Kids 2018, foi tanto que a história das cinco amigas Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari), Benê (Daphne Bozaski) e Keyla (Gabriela Medvedovski) ganhou um spin-off, As Five, com todas as temporadas disponíveis no Globoplay, inclusive, a última foi lançada em março.