Michele Vaz Pradella: Brenda se revela a grande vilã de "Família é Tudo"

Família é Tudo não era, até agora, uma novela com grandes vilões. No geral, cada núcleo de mocinhos tem sua pedra no sapato: Jéssica (Rafa Kalimann) atormenta Electra (Juliana Paiva), Sheila (Marianna Armellini) provoca Andrômeda, Paulina (Lucy Ramos) fez de tudo para separar Tom (Renato Góes) e Vênus (Nathalia Dill), Hans (Raphael Logam) e Mila (Ana Hikari) armam contra os irmãos Mancini... Mas é bem provável, nos próximos capítulos, que uma personagem se revele pior do que já é.