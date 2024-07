Lançada no último domingo (28), a série documental Um Beijo do Gordo, que retrata a vida e a carreira de Jô Soares, está disponível em quatro episódios no Globoplay. Na produção, famosos como Fábio Porchat, Zélia Duncan e Adriane Galisteu falaram da relação com o apresentador, que morreu em 5 de agosto de 2022, aos 84 anos.