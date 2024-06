Um dos grandes sucessos de Aguinaldo Silva, Senhora do Destino completa 20 anos nesta sexta-feira (28) e parece nunca ter saído do imaginário do telespectador. A vilã Nazaré (Renata Sorrah) virou um meme usado até hoje, assim como os bordões de Giovanni Improtta (José Wilker) muitas vezes são lembrados, entre eles "o tempo ruge que a Sapucaí é grande" e "felomenal".