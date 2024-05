Em entrevista ao Fantástico deste domingo (19), a atriz Susana Vieira, 81 anos, relembrou momentos marcantes de sua trajetória no meio artístico e deu detalhes do livro A Senhora do Meu Destino, sua biografia recém-lançada. O título foi inspirado na novela Senhora do Destino (2004), na qual ela interpretou a personagem Maria do Carmo.