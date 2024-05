O Sol Também é uma Estrela (2017) é a atração da Sessão da Tarde nesta quarta-feira (22). Com Yara Shahid e Charles Melton no elenco, o longa acompanha a história de uma jovem que cresceu em Nova York, mas está prestes a ser deportada para Jamaica com sua família. A produção será exibida após Cheias de Charme, às 15h25min, na RBS TV.