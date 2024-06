Davi Brito se manifestou pela primeira vez após perder mais de 1 milhão de seguidores no Instagram no mês de maio. O campeão do BBB 24 foi criticado nas redes sociais por usar o Pix pessoal para arrecadar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e também por aparecer sorrindo em meio à tragédia e pela postura ao tentar falar com pessoas afetadas.