Um Homem de Sorte (2012) é o destaque na Sessão da Tarde desta segunda-feira (15). A obra, baseada no livro homônimo de Nicholas Sparks, conta a história de um fuzileiro naval que sobreviveu à guerra do Iraque e acredita que a foto de uma mulher desconhecida foi seu amuleto. Estrelada por Zac Efron e Taylor Schilling e com direção de Scott Hicks, a produção será exibida após Cheias de Charme, às 15h25min, na RBS TV.