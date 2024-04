O filme Homens de Coragem (2017) é o destaque da Sessão da Tarde desta segunda-feira (8). Estrelado por Jeff Bridges e Josh Brolin, o longa norte-americano é baseado em um episódio real, ocorrido em 2013: um incêndio gigantesco na região do Arizona que levou a um verdadeiro combate com os mais experientes bombeiros da região. Na ocasião, 19 bombeiros faleceram. A produção, que também conta com Jennifer Connelly no elenco, será exibida após Cheias de Charme, às 15h25min, na RBS TV.