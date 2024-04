Líder pela primeira vez, Davi garantiu o seu lugar no Top 5 do BBB 24. O brother indicou Lucas Henrique para o paredão, que disputa a permanência na casa com Alane e Isabelle. Mesmo com a vaga garantida até a próxima berlinda, o baiano não deixa de articular os próximos passos. Na madrugada desta segunda-feira (8), ele prometeu que Buda será o seu alvo no sincerão.