Giovanna Pitel venceu a prova do anjo do Big Brother Brasil 24 disputada na tarde deste sábado (23). Em uma dinâmica que premiaria quem finalizasse o desafio em menos tempo, a alagoana levou a melhor por realizar um circuito em 3 minutos e 32 segundos, e conquistou a imunidade para a próxima formação do paredão.