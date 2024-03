Giovanna é a líder pela segunda semana consecutiva no BBB 24, mas o que deu o que falar foi um momento envolvendo Fernanda, Alane e Isabelle durante a prova. Após o término da dinâmica, na madrugada desta sexta-feira (22), Lucas Henrique procurou a confeiteira para contar que as duas teriam ficado incomodadas com uma suposta risada dela sobre a desclassificação da dupla.