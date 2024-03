Em participação no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Gisele Bündchen ensinou algumas palavras em português para o apresentador de um jeito inusitado. O programa, veiculado nessa quinta-feira (21), mostrou a modelo divulgando seu novo livro de receitas Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body and Feed Your Soul: A Healthy Lifestyle Cookbook e participando de um divertido jogo.