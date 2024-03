Matteus venceu a prova do anjo deste sábado (16), no BBB 24. Além de se tornar autoimune frente ao paredão da semana, o gaúcho também pode imunizar outro colega de confinamento. Na tarde de domingo (17), o estudante de Engenharia Agrícola dividiu o almoço do anjo, que contou com receitas de sua avó, com Alane, Davi e Beatriz.