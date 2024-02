Raquele é a nova líder do BBB 24. Tachada como planta por grande parte do público, a sister tem a oportunidade de mostrar mais de si no jogo. A confeiteira já está articulando os seus passos para o paredão, que será formado no domingo (18). No VIP, a sister colocou Michel, Giovanna, Pitel, Isabelle, Rodriguinho e Fernanda.