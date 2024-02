Nos últimos anos, a TV Globo promoveu alterações importantes no formato de trabalho da maioria de seus atores e atrizes, que passaram a ter contrato por obra, e não mais a longo prazo. Assim, os artistas ficam livres para trabalhar em outros lugares, principalmente no streaming, que conta com ótimas produções nacionais. Nada impede, ainda, que os bons filhos voltem à casa de origem, que permanece de portas abertas.