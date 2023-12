O Brasil chegou na final do reality show Round 6: O Desafio, cujo último episódio foi ao ar na quarta-feira (6), na Netflix. Phill Cain, o jogador número 451 no programa, disputou o prêmio de mais de R$ 4,5 milhões com Mai, mas acabou ficando em segundo lugar na competição.



Nascido em São Paulo, Cain é filho de mãe brasileira e pai norte-americano. Ele morou na capital do Estado de São Paulo até os oito anos, quando se mudou com a família para Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde cursou o Ensino Médio e Superior.