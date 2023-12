Diante da aproximação da estreia da sétima e última temporada de Young Sheldon, aumentam as expectativas dos fãs em torno do lançamento. A série está prevista para estrear apenas no dia 15 de fevereiro de 2024, mas os comentários já começaram a circular nas redes sociais. A produção será lançada no canal norte-americano CBS, sem data programada para chegar nos streamings brasileiros.