Se existe uma palavra que define a teledramaturgia de 2023 é REPRESENTATIVIDADE. As tramas brasileiras foram até notícia no jornal britânico The Guardian por terem protagonistas negros: Diogo Almeida em Amor Perfeito, Samuel de Assis e Sheron Menezzes em Vai na Fé e Bárbara Reis em Terra e Paixão. Foi algo inédito em mais de 70 anos de telenovelas no Brasil. O público se viu na telinha da TV Globo através de personagens fortes e potentes das três novelas no ar.