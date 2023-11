A atriz Valéria Barcellos diz ter sido vítima de transfobia em uma festa de Halloween, realizada em um hotel do Rio de Janeiro no início do mês. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (6), a artista falou mais detalhadamente sobre o ocorrido, quando diz ter sido impedida por uma segurança de utilizar o banheiro feminino do evento. Na ocasião, ela estava fantasiada de Freddie Mercury, vocalista da banda Queen.