O mágico Leonard Montano, conhecido como Mister M por suas participações no Fantástico (Globo) entre 1997 e 1999, está de volta ao país. O mágico mascarado fará uma sequência de apresentações com o Mister M Experience, em uma programação que vai até 26 de novembro. O artista, conhecido como "The Masked Magician" no mundo, ficou famoso no Brasil por revelar truques de mágica na TV aberta.