O Grupo RBS faz parte, todos os dias, da vida de milhões de gaúchos e está sempre trabalhando para contribuir na união de esforços para superar desafios e impulsionar o desenvolvimento do Estado. É com esse espírito que a empresa lança, nesta sexta-feira (24), a sua tradicional campanha de fim de ano, com o conceito “viver junto o agora torna o amanhã melhor”.