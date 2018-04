Realidade ou ficção? Homens com fantasias da série "La Casa de Papel" são detidos tentando invadir centro de triagem Seriado exibido na TV espanhola inspirou grupo, detido nesta terça-feira (17) após invadir o estacionamento do Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife