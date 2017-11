Assunto é Música – bis, 20h30min Série documental que traça o perfil de bandas e astros da música, mostrando sua trajetória no mundo pop através de seus videoclipes. O episódio desta quinta-feira apresenta o The Cure, grupo britânico formado na década de 1970 e em atividade até hoje.

Macgyver – Universal, 22h

Com dois episódios em sequência, estreia nesta quinta-feira na televisão brasileira o remake da série de sucesso originalmente produzida entre 1985 e 1992. Na série, o jovem Angus "Mac" MacGyver (Lucas Till) trabalha para uma organização não-oficial dentro do governo norte-americano e resolve problemas utilizando-se de sua criatividade e habilidade. No primeiro episódio, os agentes Angus MacGyver e Jack Dalton se unem para recuperar uma bio-arma desaparecida que é capaz de exterminar centenas de milhares de pessoas com uma única gota.