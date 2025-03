Reabertura da Usina do Gasômetro é adiada por atraso em instalação da Bienal 

Reabertura da Usina do Gasômetro estava prevista para as 13h desta quinta-feira. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

A expectativa era grande por parte dos porto-alegrenses, mas não foi nesta quinta-feira (27) que houve o reencontro com a Usina do Gasômetro. Parte do espaço seria reaberta para receber a obra Faísca, da 14ª Bienal do Mercosul, mas a instalação não foi concluída em tempo.

De acordo com a assessoria da Bienal, “houve um atraso” e, por isso, não foi possível abrir as portas para receber o público. A previsão, porém, é de que nesta sexta-feira (28), haja a conclusão da instalação e, assim, finalmente, o público possa acessar o local.

Procurada para comentar o caso, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre (Smoi), por meio de sua assessoria de imprensa, detalhou que o atraso não tem nenhuma relação com a pasta, sendo totalmente de responsabilidade da Bienal do Mercosul.

Na quarta-feira, às vésperas da reabertura, Usina do Gasômetro ainda tinha resquícios de obra. Renan Mattos / Agencia RBS

No momento, os espaços que podem ser visitados são a nave do prédio — ou seja, o térreo — e o mezanino, onde as obras da Bienal estão sendo instaladas.