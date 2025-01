Mãe de Chloe, menina famosa por meme, diz sentir culpa por exposição da filha: "Eu fiz tudo errado?"

O vídeo, intitulado "Lily's Disneyland Surprise... AGAIN!", já tem 24 milhões de visualizações no YouTube.

Em 2013, a americana Katie Clem decidiu surpreender as filhas com uma viagem inesperada à Disneylândia. Para registrar o momento, gravou um vídeo que mostrava a reação das meninas ao receberem a notícia. O que era para ser apenas uma lembrança em família tornou-se um dos memes mais conhecidos da internet: o Side Eyeing Chloe.

O vídeo, intitulado Lily's Disneyland Surprise... AGAIN!, já tem 24 milhões de visualizações no YouTube , e o rosto da pequena Chloe passou a ser usado para expressar indiferença ou desdém nas redes sociais.

"Percebi que era demais para elas"

Apesar das dificuldades, Katie reconhece que o meme trouxe benefícios financeiros . A visibilidade do vídeo gerou contratos publicitários com empresas como o Google Pixel e rendeu convites para eventos internacionais, incluindo viagens ao Brasil e à Disneylândia.

Em 2021, a família vendeu o meme como NFT por cerca de US$ 74 mil . O dinheiro ajudou a pagar contas, financiar a educação de Chloe e construir um futuro mais estável para a família.

No entanto, Katie confessa que os ganhos não anulam o peso emocional da exposição .

— No início, era divertido, mas depois percebi que era demais para elas. Eu as fazia participar, mesmo quando não queriam. Foi quando decidi parar.

A mãe de Chloe e Lily reflete sobre quanto o comportamento e as experiências de vida das filhas foram afetados pela fama imposta na última década.

Privacidade infantil

Katie diz que sua visão mudou ao longo dos anos. Hoje, Chloe, com 14 anos, é descrita pela mãe como tímida e introvertida .

Ainda assim, mantém uma conta no Instagram, supervisionada por Katie, onde compartilha momentos do dia a dia e interage com os 626 mil seguidores. Para a adolescente, os vídeos antigos são como álbuns de família públicos.