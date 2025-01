Jornal francês apagou mais de 21 mil comentários de brasileiros irritados com crítica de "Ainda Estou Aqui"

O jornal Le Monde recebeu uma onda de comentários de brasileiros inconformados com a crítica do periódico ao filme Ainda Estou Aqui. Conforme Bruno Meyerfeld, correspondente brasileiro da publicação, foram mais de 21 mil comentários apagados após a crítica .

"Em dois dias, o jornal teve que apagar cerca de 21.600 comentários (de brasileiros) com conteúdo ofensivo, a maioria no Instagram, em comparação com 700 por dia em tempos normais", relatou o jornalista em sua coluna "Cartas de São Paulo".