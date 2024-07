Yascha Mounk é o convidado do Fronteiras do Pensamento desta quarta-feira 

Nascido na Alemanha e naturalizado norte-americano, o cientista político Yascha Mounk é um defensor de valores liberais e estudioso das crises da democracia. Tem uma visão crítica sobre a forma como setores da esquerda vêm enaltecendo aspectos particulares da identidade, como raça, gênero e orientação sexual, de tal forma que essa exaltação pode mais segregar do que unir. Terceiro convidado do Fronteiras do Pensamento neste ano, ele subirá ao palco do Teatro Unisinos (Av. Nilo Peçanha, 1.600), em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira (10), às 20h.