Uma missão internacional de emergência com o objetivo de avaliar os danos causados pelas enchentes ao patrimônio cultural gaúcho será lançada nesta quarta-feira (10) pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A apresentação do movimento, que conta com a parceria da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac) e do Ministério da Cultura, ocorrerá a partir das 17h, no Palácio Piratini, em Porto Alegre.