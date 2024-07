As casas geminadas do Quilombo do Areal, entre os bairros Cidade Baixa e Menino Deus, em Porto Alegre, estão ficando coloridas. Idealizado pelo artista urbano Jotape Pax e pela produtora cultural Kami Rosito, o projeto Paredes com Propósito propõe levar arte e cor às comunidades atingidas pela enchente de maio.