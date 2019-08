Celebridades Gretchen comenta indireta para Piovani em post de Anitta: "Está excedendo o limite de ex" "E o que penso a respeito do romance da Anitta com o Pedro é que eles têm mais que serem felizes, até porque a Anitta nunca pegou a rede social dela para falar de ninguém", defendeu a eterna rainha do bumbum