Uma nova polêmica envolveu um evento público no Santander Cultural, no Centro Histórico de Porto Alegre, e quase levou ao cancelamento da programação prevista. Desta vez, a realização do debate Os Livros Fora do Armário: A Literatura Orgulhosamente LGBT, marcado para 11 de novembro durante a Feira do Livro, foi alvo de ataques nas redes sociais.

Além de manifestações agressivas no Facebook contra a realização do evento no Santander, a coordenadora da mesa redonda, Nanni Rios, sofreu ofensas privadas. A produtora cultural relatou, em seu perfil no Facebook, ter sido alvo de ataques violentos de duas pessoas favoráveis à discussão de temática LGBT, mas revoltadas com o fato do encontro ser feito no Santander Cultural — a instituição que cancelou, com um mês de antecedência, a exposição Queermuseu após pressões de grupos como o Movimento Brasil Livre (MBL). À época, a exposição, com temática de diversidade sexual, foi alvo de protestos por, supostamente, difundir a pedofilia e a zoofilia.

Segundo Nanni, a organização da Feira do Livro definiu de forma aleatória o Santander como espaço para o debate, promovido pela editora Dublinense e que terá a participação dos escritores Samir Machado de Machado e Natalia Borges Polesso. Não houve influência dos participantes, explica:

– Era sabido que iam rolar opiniões contrárias e que talvez rolasse uma polêmica. Mas o que houve foram ataques pessoais de pessoas por inbox. Coisa baixa.

Após os ataques pessoais e públicos, Nanni decidiu excluir a página do evento e contar o que estava acontecendo no post em seu perfil pessoal. O cancelamento do debate chegou a ser cogitado. Mas, em reunião na tarde deste sábado (4) com os participantes da mesa e representantes da Dublinense, foi decidido que a programação segue no mesmo dia, local e horário já divulgados.

– Fiz o post para contar para as pessoas da minha rede o porquê do evento no Facebook ter sido deletado, e recebi inúmeras manifestações de apoio – conta Nanni.