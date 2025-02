Baitaca na Globo: músico gaúcho é uma das atrações de programa sertanejo no próximo domingo

Baitaca é um dos convidados do Viver Sertanejo , da TV Globo, no próximo domingo (23). O programa vai ao ar a partir das 10h15min, após o Globo Rural.

Músico gaúcho, cujo nome completo é Antônio César Pereira Jacques, estará ao lado de Michel Teló e Yasmim Santos . O cantor Daniel , que apresenta a atração, irá recebê-los na fazenda do anfitrião, em Brotas, no interior de São Paulo.

Atrações

No programa, os artistas vão poder dividir histórias de suas carreiras e as diferenças regionais que caracterizam o estilo de cada um. Baitaca, que é dono do sucesso Do Fundo da Grota, será o representante dos gaúchos.