Morre Garth Hudson, músico influente no rock das décadas de 1960 e 1970

Hudson, reconhecido pelo amplo domínio de instrumentos, foi mencionado por ícones como Elton John e Billy Joel, como influência. O New York Times afirmou que tanto críticos como os colegas de banda concordavam que Hudson desempenhou um papel essencial em elevar o nível de qualidade do The Band, descrito pelo jornal como um dos grupos de rock mais ressonantes e influentes das décadas de 1960 e 1970.

Após o fim do grupo em 1977, Hudson continuou a atuar como músico solo com a mesma admiração e relevância. O artista gravou e performou com diversos músicos renomados como Leonard Cohen, Tom Petty e Roger Waters, do Pink Floyd. Entre 1983 o grupo retomou as atividades com outra formação e em 1999 gravou sua última canção juntos. Em 2008 a banda ganhou o prêmio Lifetime of Achievement, do Grammy, que reconhece o conjunto da obra e a história de artistas.