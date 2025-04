Campeonato de cubo mágico traz competidores de diferentes estados para Passo Fundo

Pela primeira vez Passo Fundo, no norte do Estado, sedia um campeonato oficial de cubo mágico. A competição acontece neste sábado (5) e domingo (6), na Escola Pública de Música Yamandu Costa, no Parque da Gare.

O Passo Fundo Cubing 2025 coloca a cidade oficialmente no calendário de competições reconhecidas pela organização mundial World Cube Association (WCA). Serão cerca de 60 competidores de diversos estados do Brasil como Bahia, São Paulo, Santa Catarina e Paraná.

A ideia do evento surgiu através da aluna do Instituto Redentorista Menino Deus, Vitória Silveira Mozzini, de 15 anos. A instituição promove oficinas gratuitas de cubo mágico duas vezes por semana, e é aberta para alunos de escolas municipais também.

— Esta é uma forma de trabalharmos uma habilidade que, nem sempre, a escola desperta para essa importância. O raciocínio lógico matemático também não deixa de ser uma alfabetização, mas é através de jogos como este que você consegue trazer para os estudantes este tipo de desafio. E tem trazido uma perspectiva melhor também, não se compete com o outro, se compete consigo, para você fazer o melhor dentro do que é possível — afirma a diretora, Márcia Bandeira Vargas.

Foi durante a pandemia que Vitória decidiu investir na habilidade com um cubo mágico antigo que tinha em casa. Através de vídeos na internet, ela foi aprendendo técnicas e desenvolvendo novos raciocínios. A primeira competição da cubista foi em 2022 em São Paulo e já chegou a resolver em 8 segundos um cubo 3x3.

— Você se desafia cada vez que você resolve. Depois da primeira vez, você quer resolver ele cada vez mais rápido. Estou muito feliz de poder realizar esse campeonato aqui em Passo Fundo. Desde o meu primeiro campeonato sempre tive essa vontade de trazer a competição aqui para a cidade — conta.

Além do tradicional cubo 3x3, o campeonato também reúne modalidades como 2x2, 4x4, 5x5, pyraminx, megaminx, skewb, square-1, entre outros, como provas vendadas e com uma só mão.

Quem também participa do encontro é o atual campeão brasileiro da modalidade olhos vendados, Israel Fraga da Silva, 28 anos. O gaúcho, de Porto Alegre, é capaz de resolver o enigma em apenas 23 segundos. O hobby, que hoje se tornou coisa séria, foi descoberto aos 14 anos.

— Meu irmão tinha um chaveiro de cubo mágico e eu comecei a desmontar ele e assistir vídeos no YouTube para aprender a resolver. Comprei meu primeiro cubo bom e descobri que tinha um campeonato em Novo Hamburgo em 2012 e comecei a participar das competições — conta.

Maior youtuber cubista da América Latina

Com 435 mil inscritos no canal do YouTube, a baiana Suzane Coelho é considerada a maior youtuber de cubo mágico da América Latina. Aos 25 anos, ela visita o município pela primeira vez para participar do Passo Fundo Cubing 2025.

— Eu já resolvia e participava de campeonatos de cubo mágico antes, mas foi durante a pandemia que decidi criar o canal de vídeos na plataforma. Jamais esperei ter todo esse alcance, mas fico muito feliz de ter conseguido — disse.

Suzane relembra de quando iniciou no esporte e passou a procurar por tutoriais no YouTube que pudessem auxiliá-la a resolver os cubos. Após anos de experiência e prática, atualmente ela ensina em seus conteúdos postados nas redes sociais o seu próprio método de resolução para milhares de seguidores.

— O cubo mágico é um esporte muito inclusivo e é você contra você mesmo. Eu acho que essa é uma das melhores coisas dele, talvez a mais viciante — afirma.

Quem se inspirou na youtuber foi a adolescente Maria Clara Garola, ou como é conhecida "Maria Cubista". Assim como outros atletas, a paulista de Santos iniciou o gosto pelo esporte durante a pandemia.

Maria Clara Garola é de São Paulo e também está em Passo Fundo participando do campeonato. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

— Eu sempre pratiquei muitos esportes. E durante a pandemia eu não podia fazer nada e o cubo mágico me ajudou muito na questão de ansiedade e depressão. Ele me curou. Hoje eu viajo para muitos lugares participando de campeonatos. O meu primeiro foi em 2022, no Rio de Janeiro — conta.