Bruno Tabata é liberado pelo DM e vira opção para Roger no Inter

Bruno Tabata está próximo de retornar ao time do Inter

O técnico do Inter, Roger Machado, ganhou um reforço para a sequência da temporada. O meia Bruno Tabata foi liberado nesta sexta (4) para treinar sem restrições e está à disposição do treinador. Porém, pelo pouco tempo de trabalho após a lesão, o jogador ainda é dúvida para o jogo deste domingo (6), contra o Cruzeiro.

Bruno Tabata ainda não atuou em 2025 por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida na pré-temporada. Após concluir o tratamento médico, o meia vinha treinando com bola ainda sob supervisão da fisioterapia . Agora, está liberado para atuar.

Bruno Tabata passará a ser uma opção a Vitinho, Carbonero e Wesley, abrindo mão de um pouco de velocidade pelos lados, mas dando mais técnica e qualidade no passe ao meio-campo.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.