Com adiamentos de shows e festivais por conta da enchente, ou eventuais insatisfações, há quem tenha recorrido ao reembolso de ingresso no Rio Grande do Sul. No entanto, a Lei Nº 14.917, sancionada em julho, trouxe algumas flexibilizações de prazos e alterações nesse processo que envolve os produtores dos espetáculos e os espectadores. A norma dispõe sobre medidas emergenciais destinadas aos setores de turismo e de cultura do Estado.