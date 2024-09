Um dos grandes nomes da ópera desembarcou em Porto Alegre e ficará por algum tempo. Giacomo Puccini, autor de La Bohème, executada em agosto pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e por cantores líricos da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), agora será homenageado no espetáculo Puccini: o Seu Nome É Amor!, em duas sessões deste final de semana, no Theatro São Pedro, no sábado (14) 20h, e no domingo (15), às 18h.