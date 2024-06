O Caldeirão com Mion deste sábado (15), recebeu Iza, que está gravida de cinco meses de Nala, fruto da relação com Yuri Lima. A carioca emocionou a plateia do programa ao cantar "Uma vida é pouco pra te amar", recebeu mimos de Marcos Mion e revelou que estará com 8 meses de gravidez quando se apresentar no Rock in Rio 2024.