No documentário I Am: Céline Dion, que estreou no Amazon Prime Video nesta terça-feira (25), Céline Dion contou que tem enfrentado dificuldades para andar. A cantora de 56 anos foi diagnosticada com síndrome da pessoa rígida em 2022, uma doença neurológica incurável que causa rigidez muscular e espasmos incontroláveis e a afastou dos palcos.