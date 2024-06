Anitta está se preparando para marcar presença na Marquês de Sapucaí no Carnaval 2025, mas não será como rainha de bateria. Ao lado de outros compositores, a cantora assina um samba-enredo que está na disputa para se tornar o hino oficial da Unidos da Tijuca. A letra fala sobre o orixá Logun Edé, tema da agremiação do Morro do Borel e regente de Anitta no candomblé.