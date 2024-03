Quem acompanha o Big Brother Brasil 24 já deve ter visto o baiano Davi Britto, participante do programa, cantar com entusiasmo os versos "Você tem namorado, moça?/ Cadê seu namorado, moça?". O trecho pertence à uma das canções mais difundidas na voz de Nadson O Ferinha, artista de 21 anos que é uma das promessas musicais do país.