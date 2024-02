A 66ª edição do Grammy, que será transmitida neste domingo (4), conta com algumas surpresas. A maior delas é o número recorde de indicações femininas nas categorias mais nobres do prêmio. Em gravação do ano, concorrem sete — SZA, Miley Cyrus, Billie Eilish, Victoria Monét, Taylor Swift, Olivia Rodrigo e o trio indie Boygenius — e apenas um homem, o pianista Jon Batiste. A mesma tendência se repete nas categorias álbum do ano e música do ano.