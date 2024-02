Gabriel Costa Penna, 18 anos, único filho de Gal Costa, acionou a Justiça de São Paulo para requerer a nulidade de um documento assinado por ele no qual afirmava que Wilma Petrillo, viúva da cantora, vivia com Gal como se elas fossem casadas. Além disso, no documento, Gabriel dizia que considerava Wilma como mãe. As informações, publicadas nesta quinta-feira (22), são do g1.