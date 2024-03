Uma história bem inusitada tem dado o que falar nas redes sociais nos últimos dias. A banda de hardcore Llorona, de Nashville, anunciou o desligamento do vocalista, Diego, alegando que ele teria tentado secretamente "induzir uma transição de gênero" em um dos membros, o baixista chamado de "sixx", com o objetivo de sabotar seu noivado e ficar com noiva dele, Caroline.