Yamandu Costa está sempre indo e voltando. Nascido em Passo Fundo, o gaúcho morou no Rio de Janeiro por mais de 20 anos e, em 2019, partiu de mala e cuia para Portugal. Apesar do distanciamento geográfico, nunca deixou para trás o pago rio-grandense. O violonista está sempre lá e cá, tendo o devir como um dos traços mais marcantes de sua música, atravessada pelas diferentes referências que encontra pelo caminho. Exemplo disso é o novo disco de Yamandu, Ida e Volta, que será apresentado em primeira mão ao público porto-alegrense neste sábado (9), às 20h, e no domingo (10), às 18h, em espetáculos no Theatro São Pedro.