Elenoilton Santos de Jesus, pai do cantor gospel Pedro Henrique, que morreu aos 30 anos após passar mal e sofrer um infarto fulminante em show na quarta-feira (13), lamentou a perda do filho em participação no Encontro desta sexta (15). Na atração, contou que entrou em desespero ao ver o filho cair no palco durante a apresentação em Feira de Santana, na Bahia, e desabafou sobre a dor do luto.